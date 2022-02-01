بالفيديو.. ميريام فارس تقدم دبكة "التشوبي" العراقية و"تشعل الأجواء" بالدق على الطبل في حفل بالسعودية

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ميريام فارس وهي تدق على الطبل وتشعل الأجواء خلال فعاليات افتتاح جائزة سباق "فورمولا إي" في السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهرت الفنانة ميريام فارس وهي تقدم دبكة "التشوبي" العراقية، على إيقاع الطبول، كما حملت طبلا وعزفت عليه بنفسها أثناء أدائها لهذه الدبكة، وسط تفاعل الجمهور بترديد كلماتها، والرقص على إيقاعها الحماسي.

ونشرت ميريام فارس مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حسابها في "إنستغرام" توثق مشاركتها في الحفل.

ملكة المسرح ميريام فارس تشعل اجواء حفل السعودية باداء اكثر من رائع@myriamfarespic.twitter.com/VxkOMSfMKq — أغاني نيوز - Aghani News (@AghaniNews) January 31, 2022

المصدر: RT