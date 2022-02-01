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بالفيديو.. ميريام فارس تقدم دبكة "التشوبي" العراقية و"تشعل الأجواء" بالدق على الطبل في حفل بالسعودية

الثقافة والفن

بالفيديو.. ميريام فارس تقدم دبكة
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ميريام فارس وهي تدق على الطبل وتشعل الأجواء خلال فعاليات افتتاح جائزة سباق "فورمولا إي" في السعودية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهرت الفنانة ميريام فارس وهي تقدم دبكة "التشوبي" العراقية، على إيقاع الطبول، كما حملت طبلا وعزفت عليه بنفسها أثناء أدائها لهذه الدبكة، وسط تفاعل الجمهور بترديد كلماتها، والرقص على إيقاعها الحماسي.

ونشرت ميريام فارس مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حسابها في "إنستغرام" توثق مشاركتها في الحفل.

المصدر: RT

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