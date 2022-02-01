"كن مؤدبا ورحيما مش نطع".. طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي تلمح لتعرضها للتعنيف الزوجي

نشرت ندى الكامل طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي تعليقا عبر "إنستغرام" لأحد المحامين المعترضين على تغليظ عقوبة ضرب الزوجة.

واعترضت الكامل على رفض المحامي، ملمحة في تعليقها إلى أنها تعرضت للضرب من الفيشاوي قبل الطلاق.

وقالت: "يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش "كشك يدافع عن الرجالة" !!! وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو أنت مش عايش معانا ولا إيه؟".

وأضافت: "ما شوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ ده احنا بنخاف نمشي في الشارع.. مش نتضرب بس.. ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي أنت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه".

وتابعت: "إحنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجري… حرفيا فيه ستات كتيييييرررر أوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي وبنصحى الصبح نجري على أكل عيشنا واللي بتجري على عيالها واللي أصلا شايله البيت اللي فيه "النطع" اللي بيضربها".

وأردفت قولها: "إحنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة... إحنا عاوزين أشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا".

وتابعت: "ليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي "النطع" يتحبس عشان افترى وده مش طبيعي ومش مقبول.. ربنا قضي بالحق وهو أحكم الحاكمين!! بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغااافل".

وأضافت: "علاقة الرجل بالمرأة علاقة تفاهم وتكامل. ولم يجعلها علاقة تضاد وتصادم… واذا حسيت نفسك هتضربها… اهجرها.. النصح.. التهديد.. الحرمان… الزجر... ولكن لا تضربها وكن مؤدب رحيم مش "نطع" ولو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها صدقني يا سيدي الفاضل الغافل أنت مش هتعمل حاجه غير إنك تحط وشك في الأرض".

المصدر: "صدى البلد"





