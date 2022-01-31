حمو بيكا بعد تغيير اسمه: "كفاية صورتي الناس هتعرفني" (فيديو)
RT
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قال مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا إن اسمه الحقيقي محمد محمود وأي شخص اسمه محمد بيبقى "حمو" أما "بيكا" فهذه شهرته وسط الناس.
وأضاف بيكا خلال لقاء على قناة "ETC" مساء الاثنين: "لايوجد مانع من تغيير اسمي لمحمد أو خليل أو أي اسم بناء على طلب نقابة المهن الموسيقية".
وعن تغيير اسمه لمحمد محمود سخر بيكا قائلا: "كفاية صورتي الناس هتعرفني بدون تغيير اسمي".
وأوضح أن نقابة المهن الموسيقية لا تريد الاعتراف بما يقدمه من فن.
وتابع: "كل شوية يقومون بقرارات جديدة ضد مطربي المهرجانات الشعبية".
المصدر: موقع "صدى البلد" المصري
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