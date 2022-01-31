السلطات الروسية تضبط "مافيا البطاقات المسرحية المزورة"!

استكملت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية تحقيقاتها حول قضية تتعلق ببيع بطاقات مزورة لحضور العروض في بعض المسارح الشهيرة في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "المحققين التابعين للجنة توصلوا إلى معلومات تشير إلى أن رجلي الأعمال، أندريه خارتانيوك وأليكسي كورينوف أنشآ منذ عدة سنوات شركة لبيع التذاكر المسرحية، وحولا الأمر فيما بعد إلى شبكة إلكترونية لبيع التذاكر عبر الإنترنت، واستخدمت في هذه الشبكة مواقع مزيفة تشبه المواقع الرسمية لبيع التذاكر لبعض المسارح الروسية الشهيرة مثل مسرح مارينسكي ومسرح "البولشوي" في موسكو، ومعهد تشايكوفسكي للموسيقى في موسكو..".

وعمل ضمن الشبكة المذكورة في مراحلها الأخيرة أكثر من عشرين شركة ومركزا للاتصالات في مدينتي موسكو وفلاديمير، ومبرمجون ومصممو مواقع ومختصون في مجال الإعلانات، وبينت التحقيقات التي استمرت لعامين تقريبا أن مصممي المواقع استحدثوا مواقع إلكترونية مزيفة تظهر في محركات البحث الإلكتروني قبل مواقع المسارح الأصلية عندما يرغب الناس بشراء البطاقات".

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وبلغ إجمالي مبيعات الشبكة المذكورة تبعا لهيئات حماية القانون أكثر من مليار روبل، والتفتت السلطات المختصة لها بعد ورود شكاوى من الناس أنهم لم يحصلوا على بطاقات كانوا قد دفعوا ثمنها وشكاوى من أشخاص اشتكوا من أسعار البطاقات الباهظة أحيانا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات المعنية ألقت القبض على الجناة باستثناء أندريه خارتانيوك الذي توارى عن الأنظار مع والدته، وأن مسرح "مارينسكي" سيرفع دعوى لاستعادة نحو 50 مليون روبل من "المحتالين".

المصدر: إزفيستيا