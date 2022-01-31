فيلم "الزلاجات الفضائية" يفوز بجائزة " النسر الذهبي الروسية الوطنية

تم تكريم فيلم "الزلاجات الفضية" من إخراج ميخائيل لوكشين، بجائزة "النسر الذهبي" الوطنية السينمائية الروسية بفئة "أفضل فيلم سينمائي".

وهي أهم فئات الجائزة الوطنية. وقد أقيمت مراسم توزيع الجوائز الجمعة 28 يناير في ورشة "موسفيلم " السينمائية الروسية حيث سلم فنان الشعب الروسي، سيرغي شاكوروف، الجائزة الكبرى لمنتج الفيلم " بيوتر أنوروف.

تدور أحداث فيلم " الزلاجات الفضائية" (Silver Skates) بنهاية القرن الـ19 في بطرسبورغ .

ويروي الفيلم قصة حب تربط بين ابن مشغّل المصابيح ماتفي، الذي ورث من أبيه الفقير الزلاجات المطلية بالفضة فقط من جهة وابنة كبير الموظفين في حكومة القيصر، التي تحلم بأن تصبح عالمة شهيرة للكيمياء من جهة أخرى. وتشابكت أقدار الشاب والشابة في ليلة رأس السنة.

وتضم بطولة الفيلم كلا من: فيدور فيدوتوف، سونيا بريس، كيريل زايتسيف، أليكسي غوسكوف وفنانين آخرين. يمكن للجمهور العالمي مشاهدة الفيلم على خدمة الفيديو على الإنترنت Netflix.

وأصبح الفيلم الدرامي الرومانسي " الزلاجات الفضية" رائدا في عدد من فئات الجوائز حيث مُنِح "النسر الذهبي" مصور الفيلم، إيغور غرينيكين ومصمم الإنتاج، ألكسندر زاغوسكين، ومصممات الأزياء، تاتيانا باتراكالتسيفا وغالينا سولودوفنيكوفا وماريا ليكاتشيفا، وكذلك كاتب السيناريو، رومان كانتور.

ويتم منح جائزة "النسر الذهبي" السنوية، التي يختار الفائزون بها من قبل الأكاديمية الوطنية للفنون السينمائية في روسيا، منذ عام 2002. ونال الجوائز كذلك أفلام "إيفان دينيسوفيتش" من إخراج جليب بانفيلوف، "فر الكابتن فولكونوغوف" من إخراج ناتاشا ميركولوفا وأليكسي تشوبوف، "دروس اللغة الفارسية" من إخراج فاديم بيرلمان.

المصدر: تاس