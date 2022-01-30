الفنانة المصرية حورية فرغلي تروي تفاصيل رحلة علاجها المؤلمة: "كل أصحابي تخلوا عني"

روت الفنانة المصرية حورية فرغلي رحلتها العلاجية التي أسفرت عن إجرائها نحو 17 عملية جراحية، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان مرهقا جدا بالنسبة لها.

وفي حديث لقناة ON المصرية، قالت فرغلي: "رحت في الأول كنت فاكرة أنها عملية واحدة، لكن فوجئت إن الطبيب قالي أربع عمليات وهتقعدي معانا أربع شهور، وبين كل عملية والتانية ثلاثة أسابيع ومدة كل عملية 12 ساعة".

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وأضافت: "الموضوع كان مرهق جدا جدا وكنت بعمل العمليات في شيكاغو عند طبيب من أمهر الأطباء".

وكشفت أنه بعد العمليات الأخيرة عادت لها حاسة الشم والتذوق مجددا، مضيفة: "ما كنتش عارفة أنا باكل إيه بقالي أربع سنوات مكنتش بشم أي برفان (عطر) وكنت بشتريها لو العبوة شكلها حلو من غير ما أعرف ريحتها".

وأردفت قولها: "مكنش هاممني شكلي قد ماكنت عاوزة أعيش، عاوزة أعيش وأشم الروايح وأستطعم الأكل وآخر حاجة كنت بفكر فيها أن شكلي يبقى حلو".

وكشفت فرغلي أنه بالرغم من أنها فقدت الثقة في نفسها على مدار السنوات الأربع الماضية فإنها كانت تهدف بالأساس لاستعادة صحتها، مضيفة: "كنت فقدت الثقة في نفسي وحاطة فويل (ورق القصدير) على جميع المرايات عشان مابصش لنفسي خالص لمدة عامين وكنت أعاني من الاكتئاب".

وأكدت أن ما أصابها بالصدمة هو اختفاء كل من حولها بعد الإصابة والمعاناة، قائلة: "الهوليلة اللي كانت حواليا اختفت بمجرد سقوطي سواء اللي عاشروني عشرة أو 15 سنة، أو اللي ساعدتهم على الزواج ووقفت جنبهم، كلهم اختفوا لما وقعت".

وأضافت: "كنت فقدت الثقة في نفسي وحسيت إني وحيدة، كنت ماعنديش علاقة عاطفية وعايشة لوحدي وكل حاجة اتقفلت في وشي، وكنت بتمنى الموت وبقول لنفسي: واحدة زيي عايشة ليه؟".

المصدر: "القاهرة 24"