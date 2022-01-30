والد المطربة المصرية بوسي: عملت لي بلوك وقالتلي انساني

اشتكى محمد شعبان والد المطربة المصرية بوسي من قلة تواصل ابنته معه، وقال إن آخر تواصل بينهما كان عندما أرسلت له بعض المال منذ 5 سنوات.

وأضاف: "محدش بيسأل عليا منذ فترة كبيرة.. وآخر مرة مكالمة وسؤال من ابنتي بوسي منذ عامين".

وتابع: "هناك حالة جحود من بنتي معايا، وأنا مش أب جاحد، وقالت لي انسى إن ليك بنت وعملت لي بلوك"، وأضاف موجها رسالة للبنت: "ما يحدث لي منك هيحصل فيكي بعدين، والأيام بيننا".

وسرد شعبان سبب معاناته من المرض، قائلا إن "إقامته بمفرده جعلته يحاول توصيل صوته لأبنائه بعد إصابته بأمراض الشيخوخة، وخاصة أن لديه خمسة أبناء منهم الفنانة بوسي، وأن أغلبهم ليس لديهم القدرة المادية لمساعدته، وكان ينتظر منهم رعايته صحيا واجتماعيا".

ويبلغ والد الفنانة بوسي 88 عاما، واستنجد يوم أمس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأبنائه لرعايته في كبره بعد تدهور صحته.

المصدر: "القاهرة 24"