مغني فرقة مسار إجباري " أغاني المهرجان زي الكبدة الإسكندراني "

علق مغني فرقة مسار إجباري المصرية هاني الدقاق على تريند أغاني المهرجانات في الفترة الأخيرة بأنها تحتوي على أغانٍ جيدة وأخرى سيئة لكن الجمهور يحبها

هاني الدقاق قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ضمن برنامج ناس أونلاين

"أغاني المهرجانات هي لطيفة وعاملة شغل والناس بتحب تسمعها يعني فيها حتة شرقي إلكترونيك"

الدقاق أضاف "انت عارف المصريين الشعبي بتعهم تحس انه هو كده عامل زي الكبدة الاسكندراني لذيذ

فالمهرجانات فيها حاجات لذيذة وفي حاجات مش لذيذة خالص بصراحة الكلام مش حلو ولا الأصوات حلوة "

الدقاق تحدث عن فرقة مسار اجباري وسر عدم تقديمها لأعمال وألبومات باستمرار قائلا

"إحنا فرقة مبنحبش نعمل أي حاجة وخلاص بنحب إن الأغنية والإنتاج تكون معمولة بشكل كويس

الجمهور في مصر منوع هناك من يحب المهرجانات وهناك من يحب الفرق وأي نوع مزيكا جديدة هتلاقي ليها جمهور يتابعها لكن احنا كمسار إجباري بنحب نعمل شغل ذا ثقل"