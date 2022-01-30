وفاة الممثل السينمائي الروسي ليونيد كورافليوف

توفي الممثل السينمائي الروسي الشهير ليونيد كورافليوف عن عمر يناهز 86 سنة، حسبما أفاد ابنه فاسيلي كورافليوف اليوم الأحد.

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وعلم سابقا أن الممثل وضع في مستشفى "كوموناركا" الخاص بعلاج مرضى كورونا، وذلك بعد إصابته بالالتهاب الرئوي، ولم يؤكد الأطباء إصابته بـ "كوفيد-19"، وتم نقله إلى مستشفى آخر.

ولد ليونيد كورافليوف في 8 أكتوبر عام 1936 في موسكو في عائلة عامل بمصنع الطائرات وحلاقة. واعترف كورافليوف بأنه لم يكن متفوقا في الدراسة، ولا سيما في مواد مدرسية مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وهذا ما دفعه إلى اختيار مهنة الممثل. وفي عام 1955 نجح كورافليوف في الالتحاق بمعهد غيراسيموف الحكومي للسينما.

وبدأ كورافليوف في أداء أدوار سينمائية منذ أن كان طالبا في المعهد. وأدى خلال حياته المهنية نحو 200 دور في الأفلام السينمائية والتلفزيونية السوفيتية والروسية، منها أفلام "فيي" و"العجل الذهبي" و"إيفان فاسيليفيتش يغير مهنته"، و"17 لحظة من الربيع"، و"مكان اللقاء لا يمكن تغييره"، و"حلاق سيبيريا"، و"شارع المصابيح المكسورة"، وغيرها.

المصدر: "نوفوستي"