الفنان المصري محمد صبحي يكشف سبب رفضه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية وتقديم عمل هناك (فيديو)

أكد الفنان المصري القدير، محمد صبحي، أن بلاده تحمل الريادة الفنية بالوطن العربي، لافتا إلى أنه "عرضت عليه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية وتقديم عمل هناك".

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وخلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أوضح الفنان محمد صبحي أن "مصر تحمل الريادة الفنية بالوطن العربي، وساهمت في تقديم عدد كبير من الفنانين العرب"، مشيرا إلى أن "السعودية تشهد انفتاحا فنيا كبيرا خلال العام الأخير".

وعبر محمد صبحي عن رفضه كفنان أن يقدم الفن تحت عنوان "الترفيه"، وقال بخصوص ذلك معلقا: "أنا مش مرفهاتي".

كما أشاد بالمستوى الذي وصلت له السعودية في تطوير المسيرة الفنية، موضحا أنه كان يتمنى أن تقود الصحوة الفنية في السعودية الفنانين السعوديين.

وأشار محمد صبحي إلى أنه "يرى أن هناك مبالغة في سفر المصريين وتقديم أعمال هناك"، لافتا إلى أنه "عرض عليه ملايين الدولارات للسفر إلى السعودية وتقديم عمل هناك، ولكنه يفضل أن يترك السعوديين هم من يثبتون أنفسهم".

المصدر: "المصري اليوم"