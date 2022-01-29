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الفنان حسن الرداد: التصريح حول أمنية العيش في السعودية "محرف يروجه حمقى"

الثقافة والفن

الفنان حسن الرداد: التصريح حول أمنية العيش في السعودية
الفنان حسن الرداد ـ (تويتر)
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وصف الفنان المصري حسن الرداد ما يتم تداوله من تصريح منسوب إليه حول أمنيته بالعيش في السعودية "لأنها ملتقى الفن"، بأنه محرف "يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير".  

وتعليقا على ما نسب إليه من التصريحات خلال حضوره حفل توزيع جوائز joy awards 2022، من أنه وصف السعودية بأنها ملتقى الفن وشاملة، وأنه أعرب عن أمنيته بالعيش فيها، كتب الرداد عبر "تويتر" إن ذلك الكلام "تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير، كل هدفهم هو عمل "ترند" على حساب اسمي ويردده وراءهم شوية عيال متخفيه وراء أجهزة إلكترونية".

وأضاف الرداد أن "كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح".

وكان الرداد أعرب خلال لقاء تلفزيوني عن سعادته بالتغيير الذي حدث في المملكة السعودية مؤخرا، وحرصها على تقدير الفنانين والنجوم في الوطن العربي، وأشار إلى أنه يتمنى البقاء فيها نظرا لاهتمامها بالفن.

 

المصدر: "القاهرة 24"

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