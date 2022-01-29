"سانتا باربارا".. إحياء مسلسل أمريكي مشهور لأجل عرض عمليات التصوير أمام الجمهور
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بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، شكلت الأعمال المدبلجة نافذة للشعب الروسي للتعرف على الحياة في الغرب.
وكان المسلسل الأمريكي "سانتا باربارا" علامة فارقة، كونه أول الأعمال الفنية التي تعرف عليها الجمهور في تلك الحقبة، بالإضافة إلى حلقاته التي تجاوزت الألفين على مدى أكثر من عشر سنوات، والمخرج الآيسلندي راغنر كيارتنسن قرر إحياء "سانتا باربارا" من خلال عرض يحاكي عمليات تصوير المسلسل أمام الجمهور، وبطابع روسي.
المصدر: RT
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