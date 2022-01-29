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رسامة سعودية كفيفة تفاجئ إعلاميا على الهواء ببورتريه "يشبهه كثيرا" (فيديو)

الثقافة والفن

رسامة سعودية كفيفة تفاجئ إعلاميا على الهواء ببورتريه
ROTANA KHALIJIA
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل الإعلامي السعودي جمال المعيقل، لدى رؤيته رسمة لرسامة كفيفة تدعى أمجاد، رسمته فيها على الهواء دون أن تراه.

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وتداور رواد مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مذيع برنامج "ياهلا" يبتسم عندما شاهد الصورة التي رسمتها أمجاد، ومن ثم يتوجه لها بالقول: "الله يعطيكي العافية"، مضيفا: "أرى أنها تشبهني كثيرا.

من جانبها، أوضحت أمجاد قائلة: "رسم اللوحة يستغرق عادة من 6 ساعات إلى أسبوع، ومن ثم تراجعها أسرتي للتأكد من تطابق الرسم مع الشخصية الحقيقية".

المصدر: RT

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