الفنانة المصرية وفاء مكي: لم أرتكب قضية مخلة بالشرف

قالت الفنانة المصرية وفاء مكي في أحدث إطلالاتها الإعلامية، إنها لم تحبس في قضية مخلة بالشرف، وأنها لم تعد تشغل تفكيرها بالأمور المثارة ضدها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج حواري مصري: "أنا ليا الشرف إني لم أُسجن في قضية مخلة بالشرف.. واللي عاوز يتكلم عني يتكلم".

أما عن القضية المعروفة إعلاميا بـ"تعذيب خادمتها"، قالت مكي إنها ترفض التطرق إلى تفاصيل فترة الحبس التي قضتها بهذه القضية، معتبرة أن الخوض في هذه التفاصيل لن يفيد أحد.

لكنها اكتفت بالقول: "مفيش حد شافني وأنا بعذبها" في إشارة إلى الخادمة.

كما أشارت الفنانة المصرية إلى أن هناك الكثير من الشائعات تُثار ضدها بينها أنها توفيت، ورأت أنه لم تعد هناك قيم وأخلاق بسبب ذلك، لكنها أوضحت أنها لا ترد على مثل هذه الأمور.

وفي عام 2001 تم الحكم على الفنانة وفاء مكي، بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانتها بتهمة تعذيب خادمتها، والاعتداء عليها، ولكن تم تخفيف الحكم بعدها إلى 3 سنوات لتخرج من السجن في عام 2004.

المصدر: موقع "الشروق" نيوز