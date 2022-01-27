رامز جلال عن مشاركته بحفل "جوائز صنّاع الترفيه" بالرياض: أنا جاي عشان تركي آل الشيخ

كشف الفنان رامز جلال عن سبب حضوره حفل "جوائز صنّاع الترفيه" المقام بمدينة الرياض، مشيرا إلى أنه شارك بالحفل لأجل رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وقال رامز جلال عبر قناة MBC1 خلال الحفل: "أنا جاي حفل توزيع جوائز Joy عشان خاطر شخص واحد بس، بعد ربنا، وهو المستشار تركي آل الشيخ، لأنه بعتلي دعوة، وده شرف ليا".

وتحدث عن سبب غيابه عن المهرجانات قائلا: "أنا مش بروح المهرجانات لأني مليش في الحاجات دي، ومش بليق عليها، وأنا بشتغل بس، وأحب الناس تهتم وتشوف شغلي"، وتابع مازحا: "بس جيت أهو، وعندي جاكيت أحمر بحضر بيه المناسبات دي".

واختتم رامز حديثه: "أنا فخور جدا بحفل توزيع جوائز Joy، وكنت واثق، ما دام المستشار تركي آل الشيخ بيعمل حاجة، هتكون فخمة أكيد، لكن ما توقعتش تكون تحفة كده".

المصدر: "القاهرة 24"