استطلاع رأي المشاهدين الروس يحدد أنجح أفلام عام 2022

أجرت شركتا " Storytel " و" Viber " استطلاع رأي المشاهدين الروس بشأن توقعات نجاح الأفلام السينمائية التي ستعرض عام 2022.

وشغلت المرتبة الأولى بين الأفلام الأكثر توقعا، حسب نتائج استطلاع الرأي، فيلم "فولاند" (الإبليس) المستوحى من رواية "المعلم ومارغريتا" للكاتب الروسي ميخائيل بولغاكوف. وحصد الفيلم الذي أخرجه الروسي ميخائيل لوكشين 29.4 % من أصوات المشاركين في استطلاع الرأي.

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وشغل المرتبة الثانية فيلم "الموت على النيل" (Death on the Nile, 2022) المستوحى من رواية أغاثا كريستي من إخراج البريطاني، كانت بران، ( 25%).

ويأتي بعده فيلم " الأوهام المفقودة" (Illusions perdues, 2021) المستوحى من رواية هونوري دي بلزاك من إخراج الفرنسي، كزافييه جيانولي.

وقد ضمت القائمة المحتملة لأفضل أفلام عام 2022 العشرة كذلك فيلم Empire V المستوحى من رواية الكاتب الروسي فيكتور بيليفين من إخراج الروسي فيكتور غينسبورغ. وفيلم "نحن" المستوحى من رواية الكاتب الروسي يفغيني زامياتين من إخراج الروسي هملت دوليان.

يذكر أن أفضل فيلم عام 2021 من وجهة نظر المشاهدين الروس هو "الكثبان الرملية" المستوحى من رواية فرانك هربرت من إخراج دنيس فيلنوف .

المصدر: تاس