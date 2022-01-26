الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله يتحدث عن كيفية إقناعه بالعودة للحفلات وعلاقته بآل الشيخ (فيديو)

كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله عن سبب توقفه عن الغناء في الفترة الماضية، وكيفية عودته للساحة الفنية، متحدثا عن علاقته برئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

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وعن كيفية إقناعه بالعودة مجددا إلى الحفلات من خلال "موسم الرياض"، أكد عبد المجيد عبد الله خلال لقائه مع روتانا أن فكرة المشاركة في الحفلات كانت موجودة لديه ولم يكن بحاجة لإقناعه، موضحا أن "ما عطله عن الحفلات هو ظروفه الصحية، وهي ظروف لها علاقة بالتوازن، ما كان يؤثر على تركيزه بشكل كبير، وهو ما منعه من المشاركة في الحفلات، وعاد إلى إحياء الحفلات لأن هذه الفرصة أتت"، متمنيا أنها تكون "بدابة لعودته".

وشدد عبد الله على أنه "مع إحياء الحفلات، ولكن ليس مع كثرة الحفلات"، لافتا إلى أن "ما يهتم به هو قيمة الحفلة ونوعيتها".

وفي إطار الحديث عن علاقته بتركي آل الشيخ، أشار الفنان السعودي إلى أنهما على علاقة منذ زمن قبل أن يكون آل الشيخ وزيرا، وأن علاقتهما "بدأت من سنين واستمرت كما هي، وأن آل الشيخ لديه حسا فنيا"، معربا عن "فخر الفنانين وتقديرهم لوجود المستشار بينهم".

ولفت عبد المجيد عبد الله إلى أنه لم يكشف عن تطورات حالته الصحية سابقا، لحين مرور الأزمة بسلام، وإلى أن أتت الفرصة المناسبة للعودة للحفلات.

المصدر: "روتانا"