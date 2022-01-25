"يوتيوب" تحجب قناتي فرقة موسيقية وإذاعة روسيتيْن

أفادت شركة "روسيا ميديا غروب " الروسية الاثنين 24 يناير، بأن شركة "يوتيوب" الأمريكية للفيديوهات حجبت حسابي إذاعة "راديو روسي" وفرقة "زيملياني" الموسيقية الروسيتين.

جاء في بيان أصدرته شركة "روسيا ميديا غروب": قامت "يوتيوب" في منتصف عطلة رأس السنة، بحجب قناة "راديو روسي" والسبب الرسمي الذي قدمته إدارة "يوتيوب" هو انتهاك القوانين والقواعد سارية المفعول في المجتمع الموسيقي.

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مع ذلك، فبعد التحليل التفصيلي لما حدث ، صار من الواضح أن "يوتيوب" حجبت قناتي إذاعة " راديو روسي" وفرقة زيملياني" الموسيقية بحجة بعيدة المنال ولا أساس لها من الصحة".

وأوضحت شركة "روسيا ميديا غروب " أن سبب الحجب هو شكوى قدمتها شركة غير معروفة نشرت على "يوتيوب" مواد الفيديو والموسيقى قبل ظهورها على قناة "راديو روسي". ويشار إلى أن "يوتيوب" تجاهلت تقديم إثبات الحقوق المحفوظة لتلك المواد وحجبت القناتين.

وجاء في البيان: "نأمل أن تكون إدارة "يوتيوب" قد اتخذت هذا القرار نتيجة تضليلها من قبل جهة منافسة، وليس في إطار الرقابة الإيديولوجية".

وأضاف البيان أن "روسيا ميديا غروب" بصفتها إحدى وسائل الإعلام الوطنية، تتخصص في دعاية للثقافة الروسية واللغة الروسية". وأوضح أن "حجب قناة مثل "راديو روسي" يحرّم ملايين مستخدمي الإنترنت من مضمون مهم بالنسبة لهم".

كما أعربت الشركة الروسية عن أملها في أن تدرك إدارة "يوتيوب" سوء تقدير قرارها وأن تتخلى عن حجب قناني الإذاعة الروسية وفرقة "زملياني" الموسيقية.

وفي الوقت نفسه، لم تستبعد الشركة الروسية تقديم شكوى رسمية إلى لجنة "روس كوم نادزور" الروسية للفت الانتباه إلى "عمل رقابة وتقييد غير قانوني لحرية التعبير من قبل شركة أمريكية عاملة في روسيا".

يذكر أن فرقة "زيملياني" (سكان الكرة الأرضية) التي تم تأسيسها عام 1978 كانت من أولى فرق الروك السوفيتية. وذاع صيتها بعد أداء اغنية " الأعشاب قرب المنزل" التي صار يغنيها رواد الفضاء السوفيت والروس قبل انطلاقهم إلى الفضاء.

المصدر: تاس