حصان النجم المصري أحمد السقا يرقص على أنغام "الغزالة رايقة" (فيديو)

عبر النجم المصري، أحمد السقا، عن إعجابه بأغنية "الغزالة رايقة" من خلال مشاركة حصانه الرقص على أنغامها في فيديو نال استحسانا كبيرا من المتابعين الذين أثنوا على الحصان المميز.

ويظهر السقا في الفيديو الذي نشره عبر حسابه في تطبيق "انستغرام"، ممتطيا ظهر جواده الأسود الذي كان يرقص على نغمات الأغنية الشهيرة بخطوات متناسقة.

وأعاد زميله الفنان كريم محمود عبد العزيز نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، مبديا إعجابه.

ولاقت أغنية "الغزالة رايقة" رواجا كبيرا في مصر والدول العربية، وهي من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، تم عرضها ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو" المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ.

المصدر: RT