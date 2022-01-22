بسام الملا.. مخرج "البيئة الشامية" التي حازت شعبية كبيرة وانتقادات حادة

شكل المخرج السوري بسام الملا حالة متميزة في الدراما السورية، وكان واحدا من أبرز رموز ما تُعرف بمسلسلات "البيئة الشامية" وهي التي حازت شهرة كبيرة، لكنها أيضا واجهت انتقادات حادة.

بدأ الملا منذ 1992 مسلسلات البيئة الشامية عبر أول أعماله في ذاك المجال "أيام شامية"، الذي كان أيضا فاتحة لذلك النوع من الدراما، الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة، رغم الانتقادات الموجهة إليه وخاصة منها المتعلقة بصورة المرأة.

خاض الملا تجربة جديدة مع تلك البيئة عام 2000 بمسلسل "الخوالي"، وفي 2004 أخرج مسلسل "ليالي الصالحية"، وذلك قبل أن يبدأ سلسلة "باب الحارة" الذي حقق انتشارا واسعا، وبدأت الشركة المنتجة بإنتاج أجزاء متتالية منه بلغت 11 جزءا، كان للملا تسعة منها.

وقد قوبل المسلسل أكثر من غيره من مسلسلات "البيئة الشامية" بانتقادات كما شهدت كواليسه خلافات بين نجومه والشركة المنتجة التي كانت تستبدل النجوم وتغير مسار الأحداث وفقا لذلك، (كما قال منتج العمل محمد قبنض في مرات عدة)، إذ تختفي شخصية أو تُقتل تبعا لمدى الخلاف مع الشركة المنتجة.

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كانت "شركة ميسلون فيلم للإنتاج الفني" التي يملكها الملا هي التي تنتج "باب الحارة" حتى الخلاف مع الكاتب مروان قاووق، وتحول الإنتاج إلى شركة "قبنض".

وإضافة إلى تلك الأعمال أخرج الملا "العبابيد" و"سوق الحرير"، إضافة إلى إخراج عدد من برامج المنوعات، والبرامج الثقافية التراثية.

الملا هو ابن الممثل السوري الراحل أدهم الملا، كما أنه شقيق للمخرج مؤمن الملا، وهو من مواليد 1956.

المصدر: RT