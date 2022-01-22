الفنانة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها يرزقان بطفلهما الأول نما في رحم امرأة أخرى

رزقت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بمولودها الأول من زوجها المغني الأمريكي، نيك ‏جوناس، الذي يصغرها بعشر سنوات، وجرت الولادة عن طريق أم بديلة.

حيث استقبل نيك جوناس (29 عاما)، وزوجته بريانكا تشوبرا (39 عاما)، طفلتهما الأولى قبل 12 أسبوعا من موعد الولادة الطبيعية، ووصلت الطفلة الأولى للزوجين، وكانت في الأسبوع السابع والعشرين من نموها، إلى مستشفى بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث ستبقى بالمستشفى حتى تنمو أكثر وتصبح بصحة جيدة بما يكفي للعودة بها إلى لوس أنجلوس مع والديها وفقا لموقع "DailyMail".

وأعربت شوبرا عن سعادتها بقدوم مولودها الأول (فتاة)، وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام": "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلنا الأول بواسطة أم بديلة".

وأردفت الممثلة الهندية: "نحن نسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم".

ووفق موقع "DailyMail" قال مصدر مقرب من الزوجين إنهما كانا يرغبان في إنجاب طفل معا من قبل، لكن جداولهما المزدحمة وانشغالهما في العمل كان يعيق عليهم تحقيق ذلك.

وتزوجت نجمة بوليوود الهندية بريانكا شوبرا ونيك جوناس في عام 2018.

المصدر: "DailyMail"