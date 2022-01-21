مصور لبناني: "الصبايا حاليا بدهم يظهروا بنفس الشكل"

كشف المصور والمخرج اللبناني، كفاح بلاني، عن أسرار التصوير الفوتوغرافي وعن متطلبات المشاهير أثناء جلسات التصوير.







وقال بلاني أثناء استضافته مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين إن "المشاهير دائما في جلسات تصويرهم عندهم تحفظات على أشياء معينة من زوايا التصوير وأيضا بحبوا يجلسوا بشكل مميز يظهروا به".

كما تحدث بلاني أيضا عن الانتشار الواسع لفلاتر الصور على مواقع التواصل "في برنامج اسمه face app بيستخدموه حاليا بتكون الصبايا بهذه الخاصية بنفس الشكل حتى يظهروا بمظهر أجمل لكن أصبح حاليا عدد كبير من الشباب مش بس بتستخدم فلاتر بل بيستخدموا face app"

وأضاف أن له لمساته الخاصة أثناء التصوير قائلا

"أنا بعمل كل شيء في جلسات التصوير بعمل شعر بعمل مكياج بعمل ستايلنغ لكن في فنانين بيكون معهم الكرو تبعهم"