فيلهارمونيا بطرسبورغ تفتتح حفلات الموسيقى السيمفونية بمناسبة الذكرى الـ150 لميلاد سكريابين

افتتحت فيلهارمونيا "دميتري شوستاكوفيتش" في بطرسبورغ الجمعة 21 يناير سلسلة من الحفلات الموسيقية.

وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ150 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي البارز، ألكسندر سكريابين (1872 - 1915 ).

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وقال ناطق باسم فيلهارمونيا بطرسبورغ إن برنامج ماراثون الموسيقي السيمفونية الذي قد أطلق عليه "بروميثيوس" سيستمر لغاية يونيو المقبل وسيتضمن المؤلفات السيمفونية الرئيسة الستة للمؤلف الموسيقي.

وسيُتوّج البرنامج بأداء قصيدة "بروميثيوس" السيمفونية التي ستقدم بمشاركة عرض الضوء، كما طلب بذلك ألكسندر سكريابين.

في الحفلة الأولى، المسماة بـ"سكريابين، البداية"، سيُقدم أول عمل موسيقي للأوركسترا السيمفونية " الأحلام" والكونشرتو للبيانو والأوركسترا. سيتضمن البرنامج أيضا أعمال المؤلفين الموسيقيين الذين كان لهم التأثير الأقوى على ألكسندر سكريابين الشاب، وبينها كونشرتو البيانو الثاني لفريدريك شوبان والقصيدة السيمفونية "بروميثيوس" لفرانز ليزت.

وتم إعداد هذا البرنامج مع الأوركسترا السيمفونية الأكاديمية الفيلهارمونية وبمشاركة خريج معهد بطرسبورغ الموسيقي، قائد الأوركسترا، إيفان ديميدوف. ومن المقرر أن تقدم عازفتا البيانو والحائزتان جوائز المسابقات الدولية، إليزافيتا أوكرانسكايا وإيفا غيفورجيان المؤلفات الموسيقية لـ سكريابين.

يذكر أن موسيقى ألكسندر سكريابين ومقطوعته السيمفونية "الأحلام" قُدمت لأول مرة في جمعية النبلاء (القاعة الكبيرة للفيلهارمونيا حاليا) في ديسمبر عام 1898 تحت قيادة المؤلف الموسيقي الروسي ريمنسكي كورساكوف.

المصدر: تاس