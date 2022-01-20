ولي العهد السعودي يطلق "مجموعة بوتيك" لتطوير القصور التاريخية

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، "مجموعة بوتيك"، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية الشهيرة في المملكة.

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وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان، تطوير ثلاث وجهات تاريخية؛ وهي: قصر الحمراء في جدة، الذي سيضم 77 غرفة تشمل 33 جناحا فاخرا و44 فيلا فاخرة، وقصر طويق بالرياض الذي سيضم 96 غرفة تشمل 40 جناحا فاخرا و56 فيلا فاخرة، إضافة إلى القصر الأحمر في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحًا فاخرًا و25 غرفة ضيافة فاخرة.

وستمزج "مجموعة بوتيك" أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة مع نمط الحياة العصرية، لتقديم تجربة ضيافة حصرية تثري قطاع الضيافة فائقة الفخامة في المملكة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: "يأتي إطلاق سمو ولي العهد لـ"مجموعة بوتيك" تأكيدا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي".

المصدر: "سبق"