فندق إيطالي يرفض استقبال ممثل أمريكي لعدم حيازته شهادة التطعيم ضد كورونا

أفادت صحيفة إيطالية بأن فندقا فاخرا يطل على بحيرة البندقية رفض استقبال الممثل والمخرج الأمريكي جون مالكوفيتش لعدم حيازته شهادة التطعيم ضد كورونا (غرين باس).

وأوضحت صحيفة "غازيتينو" إن مالكوفيتش حجز جناحا هو الأجمل في فندق دانييلي العريق يطل على ساحة القديس مارك للإقامة لمدة يومين لتصوير مسلسل "ريبلي" التلفزيوني المستوحى من روايات باتريشيا هايسميث.

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وأضافت أن الفندق رفض استقبال مالكوفيتش بسبب عدم حيازته شهادة التطعيم.

وتابعت أن هذه المشكلة فاجأت أيضا فريق الإنتاج الذي لم يكن على دراية بحقيقة أن مالكوفيتش لا يمتلك الشهادة الصحية ضد كورونا، ولكنه تمكن في وقت قياسي من إيجاد مكان لإقامة النجم الأمريكي في منزل خاص.

المصدر: "آكي"