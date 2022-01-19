عازف البيانو الروسي دينيس ماتسويف يتولى الإدارة الفنية لمسابقة "راخمانينوف" الموسيقية الدولية

أعلنت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، أن عازف البيانو الروسي المعروف، دينيس ماتسويف سيتولى الإدارة الفنية لمسابقة "راخمانينوف" الموسيقية الدولية.

والتي ستقام في 14 – 27 يونيو في موسكو. وقد يشارك فيها نحو 500 عازف للبيانو ومؤلف موسيقي وقائد للأوركسترا يمثلون 35 بلدا. جاء ذلك على لسانها أثناء لقائها الثلاثاء 18 يناير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأضافت وزيرة الثقافة أن هناك 3 فئات في المسابقة وهي فن البيانو، فن إدارة الأوركسترا، التأليف الموسيقى. وأشارت إلى أن المسابقة الدولية تتيح فرصة للفنانين الشباب للتعبير عن فنها. وأوضحت أن مسابقة "تشايكوفسكي تقام مرة واحدة خلال 4 أعوام. وتضاف إليها الآن مسابقة موسيقية دولية أخرى وهي مسابقة "راخمانينوف" التي تقام لأول مرة.

وسيصاحب أداء المتسابقين، حسب وزيرة الثقافة، أوركسترا مسرح "ماريينسكي" وأوركسترا "روسيا الجديدة" وأوركسترا "سفيتلانوف" الحكومية. وتشترط المسابقة ألا يقل سن عازفي البيانو عن 16 عاما وألا يزيد عن 32 عاما. أما سن قادة الأوركسترا المتسابقين فيجب ألا يزيد عن 40 عاما. وليست هناك قيود متعلقة بالعمر للمؤلفين الموسيقيين.

وسيتأهل للدور النهائي في المسابقة 25 عازفا للبيانو و20 قائدا للأوركسترا و40 مؤلفا موسيقيا. وسينال الفائز بالجائزة الأولى في المسابقة مبلغا قدره 30000 دولار أمريكي. وستبلغ قيمة الجائزة الثانية 20000 دولار والجائزة الثالثة 10 آلاف دولار.

يذكر أن مسابقة "راخمانينوف" الدولية تم تأسيسها عشية الاحتفال بالذكرى الـ150 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي العظيم، سيرغي راخمانينوف

( 1873 - 1943).

المصدر: تاس