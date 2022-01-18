فرقة رقص داغستاني تقدم عروضها في الإمارات العربية

بعد انقطاع دام 26 عاماً، تخطط فرقة "ليزغينكا" الحكومية الأكاديمية للرقص الداغستاني للقيام بأول جولة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1996.

حيث تلقت الفرقة دعوة رسمية للقيام بجولة موسيقية في الإمارات العربية بعد العرض الموسيقي الذي أقيم على هامش معرض "إكسبو – 2020" في دبي في إطار البرنامج الثقافي الروسي.

أفاد بذلك مدير عام فرقة "ليزغينكا" الداغستانية، جمبلاط محمد، الذي قال إن فرقته سبق لها أن أقامت حفلات موسيقية في الإمارات عام 1996 على هامش مهرجان التجارة العالمية. وأضاف أن فرقته تخطط هذه المرة لإقامة 10 حفلات. وأضاف أن فرقة "ليزغينكا" تعتزم كذلك زيارة تركيا وبيلاروس، فضلا عن المدن الروسية العديدة وإجراء جولة عبر أوروبا في أغسطس المقبل.

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وقد وجه عدد من المديرين الموسيقيين الإماراتيين، بمن فيهم مدير مسرح الأوبرا في أبو ظبي دعوة إقامة الحفلات الموسيقية في مدن الإمارات العربية.

يذكر أن برنامج الفرقة يتضمن العديد من الرقصات الشعبية وبينها "الطبول" " الرقصة بالخناجر"، رقصة رجال الجبال".

جدير بالذكر أن فرقة "ليزغينكا" تأسست عام 1958. وفيها راقصون وراقصات يمثلون مختلف شعوب شمال القوقاز.

وفازت الفرقة بجوائز الرقص الفولكلوري في 48 مهرجانا للرقص الفولكلوري. وقد أصدر رئيس داغستان سيرغي ملكوف في يونيو عام 2021 مرسوما يقضي باعتبار فرقة "ليزغينكا تراثا حضاريا ثقافيا لجمهورية داغستان.

المصدر: تاس