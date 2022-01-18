مسلسل رسوم متحركة روسي شهير يعرض في أستراليا

عقدت Cyber Group Studios، بصفتها جهة شريكة أجنبية لورشة " سويوز مولتفيلم" الروسية اتفاقية مع شركة ABC Australia بشأن عرض مسلسل "الحمار المبرقع" الروسي للرسوم المتحركة في أستراليا.

أفادت بذلك يوم 17 يناير رئيسة مجلس الإدارة للورشة يوليانا سلاشيفا في صفحتها على "فيسبوك".

وقالت: "يسعدني أن أحيطكم علما بأن مسلسلنا الرائع "الحمار المبرقع" يذهب إلى أستراليا ليجتاح تلك القارة البعيدة وذلك بعد أن وقع زملاؤنا من Cyber Group Studios اتفاقية عرض مسلسلنا في أنحاء البلاد كلها".

وأشارت إلى أن مسلسل الرسوم المتحركة تم إنتاجه بالتعاون مع القناة التلفزيونية الروسية الأولى (الشبكة العالمية).

يذكر أن شخصيات المسلسل هي الحمارة بالمربعات ذات زخارف عجيبة والمسماة بـ"كليتوتشكا" وحمارة مخططة تدعى"بوليا" والفيل "روديون" والتمساح (غوشا) والنعامة (باشا). وتعيش كلها في غابة تقع في جزيرة بشمال إفريقيا.

تم تحقيق المشروع بمشاركة عالمة النفس، آنا سكافيتينا، ويعلم المسلسل الأطفال على قبول خصائص فردية للآخرين، وكذلك حل المشاكل من خلال الصداقة والإبداع.

المصدر: تاس