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الفنانة المصرية رانيا يوسف: أنا بطل ووحش وفنانة إغراء ومشواري الفني مثير

الثقافة والفن

الفنانة المصرية رانيا يوسف: أنا بطل ووحش وفنانة إغراء ومشواري الفني مثير
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الفنانة المصرية رانيا يوسف
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كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها تتابع ما يطلقه عليها متابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الألقاب التي تطلق عليها كـ"بطل و"وحش" تنال إعجابها.

وأضافت يوسف في حديث تلفزيوني: "بطل لقب لذيذ وحلو، ولا أخشى من وصفي بفنانة إغراء"، معتبرة أن مشوارها الفني لطيف ومثير.

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وأكدت أنها راضية عن مشوارها الفني وأعمالها التي قدمتها، كما أنها راضية عن أدائها في هذه الأعمال.

وحول أجرها في الأعمال الفنية، قالت أنه ليس ضخما، مشيرة إلى أنها لا تحصل على أجر النجوم من الفئة الأولى وأن وكل الأرقام والمبالغ التي يتم تداولها في وسائل الإعلام ليست صحيحة.

 

 

المصدر: "القاهرة 24"

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