داغستان تستعد لإحياء ذكرى الشاعر الشعبي رسول حمزاتوف

يتضمن برنامج التحضيرات للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الروسي البارز رسول حمزاتوف عدة مشاريع.

والتي خصصت الحكومتان الروسية الداغستانية لها 8.5 مليار روبل (نحو 110 مليون دولار). أفاد بذلك المكتب الصحفي لحكومة جمهورية داغستان الروسية.

وقال المكتب أن مبلغ قدره 5.2 مليار روبل خصصته الحكومة الفدرالية الروسية.

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وقد عقد رئيس الحكومة الداغستانية عبد الفتاح أميرخانوف يوم 15 يناير اجتماعا بشأن إقرار خطة إنفاق هذا المبلغ، وهناك بصورة خاصة أموال تخصص لترميم المباني والطرق في جادة رسول حمزاتوف في محج قلعة (650 مليون روبل) وإنشاء مدرسة في موطن الشاعر منطقة أراني (نحو 190مليون روبل) وغيرها من المشاريع التذكارية.

يذكر أن داغستان بل روسيا بأسرها ستحتفل عام 2023 بالذكرى الـ100 لميلاد رسول حمزاتوف. وقد تم إقرار عضوية لجنة تنظيم الاحتفالات، وقد دعا رئيس جمهورية داغستان ملكوف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور الاحتفال.

جدير بالذكر أن رسول حمزاتوف ولد في 8 سبتمبر عام 1923 في قرية (تسادا) الأفارية الداغستانية وتوفي في 3 نوفمبر عام 2003.

ويتضمن نتاجه الأدبي عشرات المؤلفات الشعرية والنثرية والصحفية باللغتين الأفارية والروسية، وبينها دواوين"النجوم السامية"، "المخطوطات"، "سنة ولادتي" وغيرها.

المصدر: تاس