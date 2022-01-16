بالفيديو.. ياباني يستعرض إتقانه الرقصات الشعبية القوقازية

أتقن شاب ياباني الرقصات الشعبية القوقازية بعد وقوعه في حب ثقافة مناطق جنوب غربي روسيا، ويستعرض مهاراته بمقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ الياباني تايغا نوزاكي البالغ من العمر 19 عاما تعلم الرقصات القوقازية بعد عثوره عن طريق الصدفة على مقطع فيديو للرقص القوقازي، الأمر الذي كان نقطة تحول بالنسبة له ودفعه نحو إتقان هذا الفن.

ويحلم تايغا بزيارة القوقاز والتوسع في الاطلاع على هذه الثقافة.

وبدأ اليابانيون في تعلم رقصات لاباريس، الليزغينكا، والأدجارسكي أشارولي، وحتى الرقص بالخناجر.

المصدر: LENTA.RU