الشيخ الكلباني يظهر في إعلان ترويجي ثان لموسم الرياض

نشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، إعلانا ترويجيا لموسم الرياض، يظهر فيه إمام المسجد الحرام السابق الشيخ عادل الكلباني.

إقرأ المزيد

وظهر الكلباني في أول مشاهد الإعلان التوريجي، الذي نشره آل الشيخ على حسابه في موقع "تويتر"، وهو يرتدي ملابس من العصور الوسطى، ويحمل شعلة نارية.

لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2022

وكان الشيخ الكلباني، قد ظهر أيضا في نوفمبر الماضي في مقطع فيديو ترويجي، في إطار فعاليات موسم الرياض 2021،

وكتب إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني تعليقا مرفقا بالمقطع الترويجي يقول فيه مازحا بعد أن ذيله بصورة ضاحكة: "ظنك يمدي أروح لهوليود؟".

يشار إلى أن مقطع الفيديو يروج لفعالية "كومبات فيلد" إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض.

المصدر: RT