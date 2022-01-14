بدء عملية ترميم تمثال تاريخي في الساحة الحمراء

تم فك تمثال المواطن، مينين والقائد العسكري الروسي بوجارسكي وفصلهما عن قاعدتهما في الساحة الحمراء بموسكو.

وذلك بغية ترميمه ليعود إلى مظهره الخارجي الأصلي كما كان في مطلع القرن الـ19. وتبدأ اليوم المرحلة التالية لترميم التمثال حيث سيقوم المرممون بفحصه الدقيق، ثم ستبدأ مرحلة الترميم الرئيسية.

صرح بذلك ناطق باسم متحف التاريخ الحكومي الروسي.

وقد أنشئ إلى جانب التمثال جناح دافئ مؤقت إلى حيث ستنقل مكونات التمثال بعد فصله عن القاعدة.

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وقال الناطق إن أعمال الترميم ستطال خارج التمثال وداخله. ويتوقع أن تختتم أعمال الترميم ويعود التمثال إلى مكانه في نوفمبر عام 2022.

يذكر أن تمثال المواطن، مينين والقائد العسكري، بوجارسكي، هو أول مجمع نحتي نُصب في الساحة الحمراء مطلع القرن الـ19، أي منذ 200 عام بفضل التبرعات الشعبية، وذلك إحياء لذكرى انتصار الميليشيات الشعبية الروسية مطلع القرن الـ17على الغزاة البولنديين. وترأس الميليشيات الشعبية آنذاك القائد العسكري بوجارسكي وساعده رجل الأعمال، مينين الذي قام بتمويل عملية تحرير موسكو وروسيا بأسرها من المحتلين.

ويجري ترميم التمثال على حساب تبرعات مئات مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة والجمعية التاريخية العسكرية الروسية ومصرف "بروم سفياز بنك". أما بقية الأموال فخصصتها وزارة الثقافة الروسية.

المصدر: تاس