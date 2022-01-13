سميّة الخشاب لشيرين عبد الوهاب: مفيش حاجة تستاهل إنك تتنازلي عن شعرك

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب وقصها شعرها بعد انفصالها عن حسام حبيب، مشيرة إلى أنها "صدمت عندما رأتها لأول مرة".

وقالت الخشاب: "أنا اتصدمت من شيرين، لما شوفتها وهي حالقة شعرها، لأن زمان لما تقص شعرها كان بيكون جوزها مات في الحرب، فبتقص شعرها حزنا عليه، والتصرف دا ليه تفاسير نفسية كتير، وشيرين جميلة بشكلها وإحساسها وإحنا بنعشقها وهي قوية لأنها برج الميزان".

وتابعت: "ممكن تكون عايزة تنتهي من حياة تعبت منها، وعايزة تموتها وتنساها، ودا رد فعل طبيعي أو ممكن يكون رد فعل نفسي عنيف دون تفكير بسبب غلطة ومش عارفة هي رايحة فين وقراراتها صح ولا لا، في كل الأحوال محدش يستاهل تتخلي عن شعرك، دا إحنا بنقعد سنين عشان يطول".

وأضافت: "دي مش محنة، دي تجربة وعدت وشيرين هتستفاد منها واللي جاي أحلى من اللي فات، وربنا بيعمل الخير لينا، وإحنا بس اللي بنشوف عكس كدا، لأننا بنبص في إطار محدود، وأنا لا يمكن أعمل زيها، أصل عشان مين؟.. محدش يستاهل".

المصدر: "القاهرة 24"