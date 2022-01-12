افتتاح مهرجان "القناع الذهبي" المسرحي في موسكو

بدأت في موسكو الثلاثاء 11 يناير أعمال مهرجان جائزة "القناع الذهبي" المسرحية الروسية الوطنية.

وافتتحته الأمسية الموسيقية التي تضمنت الباليه من فصل واحد "عندما يتساقط الثلج" والكونشرتو الخامس اللذيْن قدمهما يوم 11 يناير مسرح "تشايكوفسكي" للأوبرا والباليه في مدينة بيرم الروسية على خشبة مسرح" الأوبرا الجديدة". وفي يوم 13 يناير تعرض على خشبة مسرح "ستانيسلافسكي" الموسيقي أوبرا "حب البرتقال" من إخراج فيليب غرغوريان.

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أفاد بذلك ناطق باسم الجائزة الوطنية.

ولفت الناطق إلى أن الحاصلين على الجائزة ستحددهم لجنتا التحكيم اللتان تضمنت المخرجين والممثلين والفنانين التشكيليين ومصممي الباليه وقادة الأوركسترا والكتاب المسرحيين، وضمنهم أدولف شابيرو، لاريسا غوغوليفسكايا ، داريا موروز، فيودور ليدنيوف وغيرهم.

ويقام مهرجان عام 2022 بدعم من وزارة الثقافة الروسية وحكومة موسكو ومصرف "سبير" الروسي. وسيستمر برنامج المهرجان على مدى 4 أشهر ليختتم في 20 أبريل المقبل بتوزيع جوائز "القناع الذهبي" على خشبة مسرح "ستانيسلافسكي" الموسيقي في موسكو.

المصدر: تاس