عام 2022 يشهد افتتاح موسم سياحي في أول قصر لخانية القرم

من المقرر أن تبدأ عام 2022 جولات سياحية في القصر الأول لخانات القرم ومدرسة القرون الوسطى في باختشي سراي.

أعلنت ذلك رئيسة القسم في متحف التاريخ والثقافة لتتار القرم في باختشي سراي، مريم سيتوميروفا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية.

وحسب الموظفة فإن مؤسس خانية القرم المستقلة، حاج جيرَي، أنشأ في القرن الـ15 أول قصر في منطقة قيرك-إير الجبلية التي تعد الآن ضاحية من مدينة باختشي سراي، وأصبحت قيرك-إير آنذاك جزءا من قلعة قديمة تقع على هضبة جبلية قريبة. ولم يبق من منشآت القصر الأول، سوى ثلاثة مبانٍ وهي ضريح الحاج جيري، مدرسة"زنجيرلي" الإسلامية ومسجد "منجي جيري"، كما تم اكتشاف أنقاض الحمامات القديمة.

إقرأ المزيد

وتولت الدولة الروسية وإدارة جمهورية القرم الآن حماية تلك الآثار التاريخية التي دخلت مجمع "سالاتشيك" التاريخي الأثري.

وقالت الموظفة:" في العام المقبل نريد افتتاح المدرسة للزيارات ويقع بالقرب منها قبر لخانات القرم الأوائل " وأوضحت أنه ليس من المخطط إظهار المنشآت القديمة المتبقية، فحسب بل و لتنظيم المعارض الثابتة والمؤقتة.

وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمدرسة "زنجيرلي" الإسلامية التي تأسست عام 1500. وإنها تعتبر واحدة من أقدم المؤسسات التعليمية في شبه جزيرة القرم وأوروبا الشرقية.

يُترجم اسم ،"زنجيرلي" حرفيا على أنه "مدرسة ذات سلسلة" لسبب أنه تم إغلاق المدرسة بسلسلة كيلا يتمكن أي أحد من الدخول دون الركوع أمام معبد العلم والمعرفة.

وقالت سيتوميروفا:" في العصر السوفياتي، كان مصير المدرسة حزينا حيث تم تحويل مبناها إلى مستشفى للأمراض النفسية، وتم ترميم المدرسة عام 2008 بمساعدة الشركاء الأتراك ، لكننا نأمل أيضا في مواصلة عملية الترميم."

المصدر: تاس