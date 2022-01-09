القضاء المصري يؤكد صحة قرار فصل واكد وأبو النجا من "المهن التمثيلية" ويكشف السبب

كشفت محكمة القضاء الإداري في مصر، حيثيات حكمها الصادر بتأييد إلغاء عضوية الفنانين، عمرو واكد وخالد أبو النجا، من نقابة المهن التمثيلية، ورفض تعويضهما.

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وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفنانين "لم يسددا الاشتراكات السنوية في النقابة منذ فترة طويلة، وافتقدا لشرط حسن السيرة والسمعة، لاتهامهما بقضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، وظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت مسمي "المنبر المصري لحقوق الإنسان" دون تفويض من الدولة المصرية، وأنهما استقويا بقوى خارجية، وينالا من قدر مصر".

وأضافت المحكمة، أن الأصل في القرارات الإدارية أنها صحيحة، إذ يفترض أنها صدرت صحيحة مالم يثبت العكس، إذ لم ينازع المدعيان في الأسباب التي استندت إليها النقابة المدعى عليها في إصدار القرار الخاص بعزلهما من النقابة، ولم يثبتا عكس ما ذكرته.

ورأت المحكمة، أن تلك الأسباب من شأنها إنهاء عضويتهما بالنقابة المدعى عليها، وفقا لنص المادة (12) من القانون رقم 35 لسنة 1978، الأمر الذي يكون معه قرار النقابة المطعون فيه قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون، ويضحى معه طلب إلغائه في الدعوى الماثلة غير قائم على سند من أحكام القانون خليق بالرفض.

المصدر: RT