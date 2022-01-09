الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يعلن إصابته بكورونا ويتوجه بطلب إلى جمهوره

أعلن الفنان المصري القدير، عبد الرحمن أبو زهرة، عن إصابته بفيروس كورونا، ودخوله مستشفى العزل في منطقة العجوزة.

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وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، أشار عبد الرحمن أبو زهرة إلى أنه "أجرى مسحة لكشف فيروس كورونا مرتين، فضلا عن العديد من التحاليل"، وقال: "حاسس بنهجان مستمر ومش قادر أخد نفسي".

وتوجه إلى الجمهور بالقول: "ادعولي أخرج بالسلامة".

جدير بالذكر أن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبوزهرة تدهورت يوم الجمعة الماضي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، واحتياجه إلى العلاج، ما استدعى نقله إلى قسم العزل بمستشفى العجوزة لتلقي الرعاية اللازمة.

المصدر: "الوطن"