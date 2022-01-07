نيكول سابا تكشف عن خضوعها لعمليات تجميل.. وتوضح: "هذا رأيي بالفنانات اللبنانيات"

كشفت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، عن خضوعها لعمليات تجميل، معبرة عن رأيها بالفنانات اللبنانيات "اللواتي لا توجد شفافية بينهن".

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وأوضحت سابا خلال لقائها في برنامج "حبر سري" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن "الفنانات اللبنانيات لا توجد شفافية بينهن، مثل المصريات في التقارب، لأن المصريات بينهن شفافية وتقارب وعلاقة بحق وصداقة وعشرة بيخرجوا مع بعض وبيباتوا مع بعض، وإحنا كلبنانيات غير موجودة لدينا هذه الشفافية".

ولفتت إلى تصريح سابق لها بأن الفنانات اللبنانيات يكرهن بعضهن، وشددت على أنها "لم تقصد الكراهية تماما، وأنها تعلم ابنتها أن لا تنطق كلمة الكره نهائيا لأنها كلمة كبيرة والطفل لا يعرف معنى الكره".

في سياق آخر، اعترفت الفنانة نيكول سابا بأنها خضعت لعمليات تجميل، قائلة: "إحنا بقينا في عصر ثاني والزمن أصبح منفتحا، وعملنا في المجال الفني يحتم علينا أن نظهر بشكل جميل، وأكيد أجريت عمليات تجميل لمناخيري، إحنا شغلتنا بنمثل وبنغني وبنتصور عاوزين نسهل عيشتنا"، مؤكدة أن "العمل الفني يتطلب ذلك".

المصدر: "القاهرة 24"