"حماس" تشيد بانسحاب شركات إنتاج وفنانين من مهرجان سيدني

أثنت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان، على قرار بعض شركات الإنتاج الفني والفنانين بالانسحاب من مهرجان سيدني 2022، بسبب حصول المهرجان على تمويل من السفارة الإسرائيلية في كانبرا.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الإنتاج الفني في "حماس"، أنه: "في ضوء قرار انسحاب بعض المشاركين في مهرجان سيدني الدولي 2022، بسبب حصول المهرجان على تمويل من سفارة إسرائيل في كانبرا، فإننا في دائرة الإنتاج الفني في حماس، نشيد ونثمن هذا القرار الصائب، ونعتبر أنه جاء في سياق التضامن مع الحق الفلسطيني المشروع واعتراضا على جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني".

كما دعت الحركة، "جميع المشاركين أن يحذو حذو زملائهم المنسحبين ودعم القضية الفلسطينية بشتى أشكال الدعم".

وأكدت "حماس" على أن "الاحتجاج حق مشروع لأي شخص، وقرار الانسحاب هو قرار شخصي وحقّ مكفول لأيٍ من المشاركين، وفي هذا السياق، نعلن تضامننا مع المشاركين المنسحبين من المهرجان، وندعو جميع المشاركين لرفع أصواتهم في وجه القمع والظلم أينما كان، وأن يؤدوا دورهم المنوط بهم من خلال رسالة الإنسانية والقيم والعدالة".

وانسحب أكثر من 20 عملا من مهرجان "سيدني 2022"، قبل 48 ساعة فقط من ليلة الافتتاح، وذلك بسبب صفقة رعاية مع السفارة الإسرائيلي، حسب ما كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

ومن بين الذين اعلنوا انسحابهم من المهرجان الكوميدي توم بالاراد، ومسرح بيلفوار سينت، المنتج لمسرحية النحاس الأسود، والسياسية السابقة عن نيوساوث، ويلز ميرديث بيرغمان، وفرقة الرقص ماروغيكو، والمعلق يومي ستاينس، عدم مشاركتهم.

المصدر: RT