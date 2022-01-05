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تأجيل حفل توزيع جوائز "غرامي" على خلفية كورونا

الثقافة والفن

تأجيل حفل توزيع جوائز
AFP
جوائز حفل غرامي في الولايات المتحدة
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أعلن القائمون على حفل توزيع "جوائز غرامي" الموسيقي السنوي في الولايات المتحدة عن تأجيل الفعالية حتى إشعار آخر نظرا لجائحة كورونا.

وقالت "الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم" ‏‏وشبكة "سي بي إس" في الولايات المتحدة في بيان مشترك إنه سيتم إعادة تحديد موعد الحفل الذي كان مقررا في 31 يناير في لوس أنجلوس وأنه "سيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبا".

وأكدتا أن "صحة وسلامة من هم في مجتمعنا الموسيقي والجمهور ومئات الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا على رأس أولوياتنا".

وتم تأجيل عرض العام الماضي لمدة ستة أسابيع مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

المصدر: "نيويورك تايمز"

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