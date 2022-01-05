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الفنانة التونسية لطيفة تتعرض لموقف "صعب جدا" في حفلها بالإمارات وتكشف التفاصيل (فيديوهات)

الثقافة والفن

الفنانة التونسية لطيفة تتعرض لموقف
facebook @LatifaAlTunisia
الفنانة التونسية لطيفة
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أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عن تعرضها لموقف "صعب جدا" خلال إحياء حفل اليوم الوطني التونسي بمعرض إكسبو دبي 2020، لافتة إلى أنه "تقديرا لبلادها ولجمهورها" أحيت الحفل.

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وكشفت لطيفة أنه تم إثبات إصابة قائد الفرقة الموسيقية المصاحبة لها وبعض الموسيقيين بفيروس كورونا، ما اضطرها لإحياء الحفل بمفردها دون فرقة، حيث قدمت أغانيها بطريقة "بلاي باك" (الاستعانة بالتسجيل الصوتي)، بينما رددت من وقت لآخر بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.
وعند وقوفها منفردة على خشبة المسرح، قالت لطيفة: "لسوء الحظ إن المايسترو الكبير اللي نحييه برشة، محمد الأسود، عنده كورونا للأسف اليوم وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها بالفندق".

وأكملت: "نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله التيست بتاعي نيغاتيف (نتيجة فحص فيروس كورونا جاء سلبيا)، وقلت لازم نيجي ونحيي جمهوري الغالي اللي جاني من كل بقعة".

المصدر: RT

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