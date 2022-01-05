عمر العبداللات: أنا ضد خطاب الكراهية في أعمالي الفنية

حلّ رسام الكاريكاتير الأردني عمر العبداللات ضيفا على برنامج ناس أونلاين للحديث عن أعماله الفنية المقدمة التي تلامس الواقع وتتناول قضايا مجتمعية وسياسية.

استهل الفنان الأردني حديثه عن بدايات عشقه للرسم بعدما أذهلته الرسومات المتحركة العالمية والشخصيات الكرتونية البسيطة، حيث بدأ برسم زملائه وأساتذته في المدرسة.

أضاف العبداللات أنه تحول إلى رسم الكاريكاتير منذ حرب الخليج الأولى، حيث حاول رسم الأحداث السياسية بأسلوب كاريكاتيري، بهدف رفع المعنويات، والسخرية من الذين لم يقفوا مع الأمة العربية خلال هذه الأحداث.

وحول ردود الفعل بعد دخوله عالم الكاريكاتير، قال الرسام الأردني: "تنوعت بين الإيجابية وحالة خوف حول مستقبلي، ما الذي أفعله وما ستكون مهنتي في المستقبل، حيث أن معلمات مادة الرسم يبدين إعجابهن، لكن باقي الأساتذة يعتبرون هذا الموضوع مجرد هواية".

أما ما يخص حدود رسام الكاريكاتير، اعتبر العبداللات أن هناك حدود تتوقف عند خطاب العنصرية أو أي دعوة للكراهية أو خلق شرخ في المجتمع.

المصدر: RT