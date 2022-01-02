السعودية.. انهيار برج قصر "عالي" الشرقي بعد أيام من سقوط برجه الغربي (صور)

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن البرج الشرقي لقصر "عالي" بمحافظة قرية العليا انهار بعد أيام من سقوط نظيره الغربي رغم التحذيرات وتشكيل لجنة تدخل سريع لإنقاذ المبنى التراثي.

وكانت الصحيفة السعودية قد أشارت قبل إيام إلى تخوف البلدية من انهيار البرج الشرقي الذي أحيط فور انهيار الغربي بحواجز بلاستيكية حفاظا على مرتادي الشارع، إلا أن موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة تسببت في سقوطه أيضا.

يذكر أن هيئة التراث باشرت عملها لترميم البرج الغربي والأجزاء الداخلية المنهارة، منه، وكذلك إصلاح التصدعات والشقوق بالقلاع والأسوار، فور انهياره الأسبوع الماضي.

ويقع القصر المربع الشكل على مساحة 94م × 94م، وارتفاع 7 أمتار، مدعما بسبعة أبراج ضخمة مخروطية الشكل، 4 منها بالأركان و3 بالوسط.

ويشكل القصر أهمية خاصة في سجل التراث الشعبي والتاريخي، لا سيما أنه يحكي تاريخا قديما يعود لزمن توحيد المملكة وبداية نهضتها، ويحظى برمزية كبيرة عند السعوديين.

المصدر: صحيفة "اليوم" السعودية