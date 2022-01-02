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بطولة رشيد عساف.. إطلاق العرض الأول للفيلم الروائي "المطران" في دمشق

الثقافة والفن

بطولة رشيد عساف.. إطلاق العرض الأول للفيلم الروائي
AFP FAYEZ NURELDINE
المطران هيلاريون كبوجي
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أطلق بدمشق مساء الأحد، العرض الأول للفيلم الروائي "المطران"، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بدار الأسد، ويتحدث عن حياة المطران هيلاريون كبوجي.

وتدور تفاصيل قصة الفيلم حول هيلاريون كابوتشي، الذي أنهى دراسته اللاهوتية في معهد "القديسة حنة" بمدينة القدس في فلسطين، أواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاهدا حيّا على نكبة فلسطين عام 1948، ثم يعود إلى موطنه الأصل سوريا.

بطولة رشيد عساف.. إطلاق العرض الأول للفيلم الروائي
سانا

وبعد مرور 17 عاما وتحديدا عام 1965، يعود إلى فلسطين من جديد، وتحديدا إلى مدينة القدس، ولكن هذه المرة يعود مطرانا للروم الملكيين الكاثوليك.

ويعاصر المطران مأساة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، وسقوط مدينة القدس كاملة بيد إسرائيل عقب نكسة يونيو عام 1967، لتبدأ مرحلة مهمة من حياته.

وكان دور المطران في هذه الحقبة، مزدوجا تارة كان راعيا صالحا لشؤون رعيته وكنيسته، وتارة أخرى كان مناضلا ومقاوما من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.

وعقب ذلك، تقضي محكمة إسرائيلية بالسجن 12 عاما على المطران، في محاكمة تاريخية، ليقبع رهينة الاعتقال 4 سنوات قبل أن يتدخل الفاتيكان لإطلاق سراحه المشروط بإبعاده عن فلسطين، وعدم زيارة أي دولة عربية.

والفيلم من بطولة الفنان السوري رشيد عساف والذي جسد دور المطران هيلاريون كابوتشي، ومن إخراج المخرج السوري الفلسطيني الأصل باسل الخطيب.

المصدر: "سانا" + "الوطن"

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