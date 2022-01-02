بطولة رشيد عساف.. إطلاق العرض الأول للفيلم الروائي "المطران" في دمشق

أطلق بدمشق مساء الأحد، العرض الأول للفيلم الروائي "المطران"، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بدار الأسد، ويتحدث عن حياة المطران هيلاريون كبوجي.

وتدور تفاصيل قصة الفيلم حول هيلاريون كابوتشي، الذي أنهى دراسته اللاهوتية في معهد "القديسة حنة" بمدينة القدس في فلسطين، أواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاهدا حيّا على نكبة فلسطين عام 1948، ثم يعود إلى موطنه الأصل سوريا.

جانب من الحضور الرسمي لافتتاح فيلم المطران في دار الأوبرا بدمشق



فيلم المطران من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي ، والذي يوثق حياة المطران المناضل الراحل هيلاريون كبوجي



وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق يكرّم أسرة فيلم "المطران" خلال عرضه في أوبرا دمشق pic.twitter.com/2hS7hQF3KW — أخبار سوريا الوطن Syrian 🇸🇾 (@SyriawatanNews) January 2, 2022

سانا

وبعد مرور 17 عاما وتحديدا عام 1965، يعود إلى فلسطين من جديد، وتحديدا إلى مدينة القدس، ولكن هذه المرة يعود مطرانا للروم الملكيين الكاثوليك.

سيرة المطران #ايلاريون_كبوجي، #حارس_القدس مسلسل درامي وطني يأتيكم يومياً خلال شهر #رمضان الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس الشريف على شاشة #الميادين. pic.twitter.com/Y6r4dJWwFG — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 24, 2020

ويعاصر المطران مأساة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، وسقوط مدينة القدس كاملة بيد إسرائيل عقب نكسة يونيو عام 1967، لتبدأ مرحلة مهمة من حياته.

وكان دور المطران في هذه الحقبة، مزدوجا تارة كان راعيا صالحا لشؤون رعيته وكنيسته، وتارة أخرى كان مناضلا ومقاوما من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.

وعقب ذلك، تقضي محكمة إسرائيلية بالسجن 12 عاما على المطران، في محاكمة تاريخية، ليقبع رهينة الاعتقال 4 سنوات قبل أن يتدخل الفاتيكان لإطلاق سراحه المشروط بإبعاده عن فلسطين، وعدم زيارة أي دولة عربية.

والفيلم من بطولة الفنان السوري رشيد عساف والذي جسد دور المطران هيلاريون كابوتشي، ومن إخراج المخرج السوري الفلسطيني الأصل باسل الخطيب.

المصدر: "سانا" + "الوطن"