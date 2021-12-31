بعد تعرضه لحادث سير.. النجم مصطفى قمر يوجه رسالة لجمهوره

طمأن المطرب المصري مصطفى قمر جمهوره بعد تعرضه لحادث سير مساء اليوم على طريق روض الفرج شمالي القاهرة.

ونشر قمر فيديو عبر "إنستغرام"، وعلق عليه قائلا: "الحمدلله واشكر لله، قدر الله وماشاء فعل أنا زي الفل الحمدلله كل سنة وأنتو طيبين".

وبعد تعرضه للحادث، نقل النجم المصري إلى إحدى مستشفيات السادس من أكتوبر لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وقال قمر أنه تعرض لكدمات طفيفه بوجهه لكنه مجملا بصحه جيدة.

المصدر: مواقع مصرية