نسخة نادرة من ديوان الشاعرة الروسية آنا أخماتوفا تطرح للبيع في بطرسبورغ مقابل 27 ألف دولار

طرحت للبيع نسخة نادرة لديوان "المساء" ( طبعة عام 1912) بقلم الشاعرة الروسية الشهيرة، آنا أخماتوفا (1889–1966) في مزاد "ليتفوند" الروسي مقابل مليوني روبل (27 ألف دولار).

وجاء في تقرير نشره مزاد "ليتفوند" في بطرسبورغ أن الصفحة الأولى للديوان الخالي عن غلاف مزيّلة بتوقيع، مارينا تسفيتايفا ( 1892 - 1941) حيث كتبت الشاعرة: "مارينا تسفيتايفا، عام "1916. وتعتبر النسخة التي طرحت للبيع تحفة أدبية نادرة جدا لم يمتلكها أي متحف في روسيا وخارجها إلا نادرا.

spletnik.ru

ويتضمن الديوان 90 صفحة، وفي الصفحة الـ43 تعديل أدبي نُفّذ بيد أخماتوفا.

إقرأ المزيد

يذكر أن المزاد العلني سيقام في بطرسبورغ يوم 20 يناير عام 2022.

وأوضح ناطق باسم مزاد "ليتفوند" في بطرسبورغ أن نسختين من الديوان المذكور سبق لهما أن بيعتا مقابل 800000 روبل ( نحو 11 ألف دولار). أما تواقيع الشاعرة، مارينا تسفيتايفا، فبيعت مقابل 5.75 مليون روبل و6.74 مليون روبل و4.1 مليون روبل.

المصدر: تاس