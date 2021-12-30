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غادة عبد الرازق نادمة لأنها لم تسر على طريق والدها (فيديو)

الثقافة والفن

غادة عبد الرازق نادمة لأنها لم تسر على طريق والدها (فيديو)
الصورة من "انستغرام"
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أعربت الفنانة الفنانة غادة عبد الرازق عن ندمها لدخول الوسط الفني، قائلة إن حلمها كان السلك القضائي، وأن تسير على خطى والدها الذي كان سيصبح وزيرا.

وقالت عبد الرزاق: "أنا ندمت على دخول الوسط الفني بسبب تراكمات من حاجات كتير أوي، والتراكمات دي بتوصلك لمرحلة أنك تقول الطريق ده دمرني أوي وأخد مني أوي ومن حياتي وجه عليا"، مضيفة: "كان حلمي ادخل السلك القضائي، وياريتني كنت كملت زي بابا هو اتخرج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة وكان قبل ما يموت بشهر كان هيبقى وزير الاستثمار".

وتابعت بالقول: "أنا مش عارفة ليه مروحتش للسكة بتاعت بابا دي، وروحت في سكة تانية خالص، وباجي في وقت من الأوقات وبقول ياريتني".

المصدر: RT

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