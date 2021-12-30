غادة عبد الرازق نادمة لأنها لم تسر على طريق والدها (فيديو)

أعربت الفنانة الفنانة غادة عبد الرازق عن ندمها لدخول الوسط الفني، قائلة إن حلمها كان السلك القضائي، وأن تسير على خطى والدها الذي كان سيصبح وزيرا.

وقالت عبد الرزاق: "أنا ندمت على دخول الوسط الفني بسبب تراكمات من حاجات كتير أوي، والتراكمات دي بتوصلك لمرحلة أنك تقول الطريق ده دمرني أوي وأخد مني أوي ومن حياتي وجه عليا"، مضيفة: "كان حلمي ادخل السلك القضائي، وياريتني كنت كملت زي بابا هو اتخرج من كلية الحقوق ودخل مجلس الدولة وكان قبل ما يموت بشهر كان هيبقى وزير الاستثمار".

وتابعت بالقول: "أنا مش عارفة ليه مروحتش للسكة بتاعت بابا دي، وروحت في سكة تانية خالص، وباجي في وقت من الأوقات وبقول ياريتني".

المصدر: RT