عرض باليه "بحيرة البجع" على الجليد في موسكو

انطلقت السبت 25 ديسمبر في مجمع "ميغاسبورت" بموسكو عروض باليه "بحيرة البجع" على الجليد لبيوتر تشايكوفسكي من إخراج بطلة الأولمبياد، تاتيانا نافكا.

وكان تكييف باليه تشاكوفسكي على الجليد من أمنيات تاتيانا نافكا منذ وقت طويل.

وكان يفترض أولا أن تقام عروض الباليه العام الماضي، لكن انتشار وباء فيروس كورونا أجبر منظميه على تأجيله إلى ديسمبر الجاري.

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وقالت مخرجة الباليه، تاتيانا نافكا، إن "مهمتي الرئيسة هي جعل " بحيرة البجع، تختلف عن مسرحيات جليدية سابقة من إخراجي، مثل "روسلان وليودميلا"، "الحسناء النائمة"، "الزهرة الحمراء". ونجحت نافكا بالفعل في تحقيق هذا الهدف بعد أن جعلت راقصة وراقص الباليه يطيران تحت قبة المجمع الرياضي، وذلك لأول مرة في تاريخ العروض الجليدية.

وقامت، تاتيانا نافكا كذلك بأداء دور الأميرة (أوديتا) في الباليه وشاركتها ناديجدا البالغة من العمر 7 أعوام بصفتها، ابنتها وابنة المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وأصبحت، تاتيانا تروتسينكو البالغة من العمر 13 عاما والمصابة بمرض خطير من أهالي منطقة ستافروبول في جنوب روسيا ضيفة خاصة في المسرحية بعد أن أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تذكرة الباليه، إضافة إلى ورقة رابحة فازت بها في فعالية شجرة الأمنيات" لعيد رأس السنة.

وشارك في الباليه كذلك نجوم المسرح الغنائي الروسي فليب كركوروف، أني لوراك، نيقولاي باسكوف وغيرهم الذين قاموا بأداء الأدوار الموسيقية الغنائية لشخصيات الباليه على الجليد.

المصدر: تاس