مسلسلات كورية جنوبية تجتاح نتفليكس وتحصد مشاهدات قياسية.. بعد "لعبة الحبار" يأتي "البحر الصامت"

أفادت وكالة "يونهاب" بأنه تم إدراج مسلسل الخيال العلمي الكوري الجنوبي الجديد "البحر الصامت" الذي يعرض عبر منصة نتفليكس في يوم 24 ديسمبر، بالمراكز الأوائل على منصة نتفليكس.

وجاء "البحر الصامت" في المركز السابع في أفضل 10 برامج تلفزيونية شعبية على نتفلكيس في اليوم السابق، حسبما ذكره موقع "فليكس باترول" (Flix Patrol) الذي يتتبع إحصاءات أهم المنصات في العالم.

ويعكس موقع "فليكس باترول" تقييمات المشاهدين على مدار 24 ساعة لكل فئة، ويعتمد هذا الترتيب على البيانات التي تم جمعها في يوم 24 ديسمبر، اليوم الأول لعرض البحث الصامت.

وتدور أحداث "البحر الصامت" في المستقبل البعيد، حيث تعرضت الأرض للتصحر ونتيجة لذلك أصبحت قاحلة، وتم إرسال فريق استكشاف فضاء إلى القمر لتأمين عينة من محطة فضائية مهجورة على القمر.

وقامت الممثلة الكورية الجنوبية، باي دو نا، بدور البطولة في المسلسل، مع الممثل غونغ يو، والممثلة كيم سون يونغ، وعمل الممثل جونغ وو سونغ كمنتج تنفيذي.

واحتل مسلسل "البحر الصامت" المرتبة الأولى في كوريا الجنوبية، بينما جاء في المركز الثالث في سنغافورة وتايلاند، والمركز الرابع في هونغ كونغ وإندونيسيا وفيتنام، والمركز الخامس في كندا والولايات المتحدة والتشيك وماليزيا وغيرها.

ومن جانب آخر كانت المسلسلات الكورية الجنوبية الأخرى في المراكز العشرة الأولى، حيث احتل المسلسل "لعبة الحبار" المرتبة السادسة، والمسلسل "عاطفة الملك" (The King's Affection) المرتبة التاسعة.

المصدر: يونهاب